Dok 1: Wer soll das bezahlen? Hanno Settele im Sog der InflationJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 18.05.2022: Dok 1: Wer soll das bezahlen? Hanno Settele im Sog der Inflation
45 Min.Folge vom 18.05.2022
Die Gemütslage der Österreicher:innen beim Thema Geld ist alles andere als entspannt, denn alles wird teurer und zwar rasant! Niemand kann sich vor der Geldentwertung retten! Hanno Settele macht sich auf die Suche nach den Ursachen der Preisexplosion, trifft Menschen, die schon jetzt den Gürtel enger schnallen müssen, Unternehmer, denen die Geschäftsgrundlage wegbricht und Bürgermeister, die wichtige Vorhaben auf die lange Bank schieben müssen. Bildquelle: ORF
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