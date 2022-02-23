Dok 1: Klimaretter Atomkraft?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 23.02.2022: Dok 1: Klimaretter Atomkraft?
45 Min.Folge vom 23.02.2022
Seit die EU Anfang 2022 Atomkraft als grüne Brückentechnologie definiert hat, erlebt das Thema eine Renaissance, der Bau neuer Atomkraftwerke, etwa in Frankreich, ist beschlossene Sache und viele beginnen sich zu fragen, ob nicht ein breiteres Umdenken sinnvoll ist. Ist Atomkraft also eine notwendige Brückentechnologie, bis uns Erneuerbare weitgehend emissionsfrei mit Energie versorgen können, oder ist die Kernkraft einfach nur ein gemeingefährliches und teures Projekt, das uns früher oder später auf den Kopf fällt? Bildquelle: ORF
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