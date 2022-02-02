Dok 1: Zwillinge - Ziemlich beste Freunde?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 02.02.2022: Dok 1: Zwillinge - Ziemlich beste Freunde?
46 Min.Folge vom 02.02.2022
Lisa Gadenstätter macht in Dok 1 eine Reise in die wundersame Welt der Zwillinge und möchte die besondere Bindung dieser einander so ähnlichen Geschwister ergründen. Ist es wirklich so, dass Zwillinge durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden sind? Ist diese Bindung genetisch begründet oder liegt es daran, dass man genau gleich aufwächst? Was trennt und was eint die scheinbar doppelten Geschwister und sind Zwillinge eigentlich so etwas wie „ziemlich beste Freunde“? Bildquelle: ORF
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