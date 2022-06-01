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Dok 1

Dok 1: 30 Nationen - 1 Verein

ORF1Folge vom 01.06.2022
Dok 1: 30 Nationen - 1 Verein

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Folge vom 01.06.2022: Dok 1: 30 Nationen - 1 Verein

45 Min.Folge vom 01.06.2022

In Österreichs Hobbyvereinen lernen Kinder und Jugendliche nicht nur Fußballspielen - der Club ist für die Spielerinnen und Spieler wie eine erweiterte Familie. Hier begegnen sich unterschiedliche Nationen, Kulturen und Milieus - freundschaftlich vereint durch ein gemeinsames Hobby, nein - eine Leidenschaft. Hanno Settele zeigt in dieser Dok1 den "Kosmos Hobbyverein" einmal im Detail her und stellt jene Menschen vor, die still und leise im Hintergrund am Erfolg österreichischer Hobbyvereine werken. Bildquelle: ORF

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