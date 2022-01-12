Dok 1: Horoskope - Wer glaubt denn sowas?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 12.01.2022: Dok 1: Horoskope - Wer glaubt denn sowas?
46 Min.Folge vom 12.01.2022
Laut Umfrage glauben 33 % der ÖsterreicherInnen daran, dass das Geburtshoroskop einen Einfluss auf das Leben hat. AstrologInnen sind überzeugt: die Sterne können uns einiges über persönliche Stärken verraten und auch Entscheidungshilfe sein. Wissenschaftlich beweisbar ist das nicht, astrologische Aussagen, die stimmen, sind demnach allenfalls Zufallstreffer. Lisa Gadenstätter schaut in dieser Dok 1 in die Sterne, auch in ihre eigenen. Bildquelle: ORF
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