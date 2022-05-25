Dok 1: Letzte Hoffnung OrganspendeJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 25.05.2022: Dok 1: Letzte Hoffnung Organspende
45 Min.Folge vom 25.05.2022
Organspende – das bedeutet Hoffnung, banges Warten und unendliche Dankbarkeit nach der Operation. Wie aber verläuft eine Transplantation und wie sieht ein Leben danach aus? Dok 1 zeigt Geschichten von Patienten auf der Warteliste, vom Verlauf einer Organentnahme, aber auch von Menschen, die seit Monaten oder Jahren mit dem Organ einer fremden Person leben. Bildquelle: ORF
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