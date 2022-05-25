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Dok 1

Dok 1: Letzte Hoffnung Organspende

ORF1Folge vom 25.05.2022
Dok 1: Letzte Hoffnung Organspende

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Dok 1

Folge vom 25.05.2022: Dok 1: Letzte Hoffnung Organspende

45 Min.Folge vom 25.05.2022

Organspende – das bedeutet Hoffnung, banges Warten und unendliche Dankbarkeit nach der Operation. Wie aber verläuft eine Transplantation und wie sieht ein Leben danach aus? Dok 1 zeigt Geschichten von Patienten auf der Warteliste, vom Verlauf einer Organentnahme, aber auch von Menschen, die seit Monaten oder Jahren mit dem Organ einer fremden Person leben. Bildquelle: ORF

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