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Dok 1: Wohnen wird Luxus - Wer kann sich das noch leisten?

ORF1Folge vom 07.09.2022
Dok 1: Wohnen wird Luxus - Wer kann sich das noch leisten?

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Folge vom 07.09.2022: Dok 1: Wohnen wird Luxus - Wer kann sich das noch leisten?

46 Min.Folge vom 07.09.2022

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Mietwohnungen in Österreich hat sich seit 2005 mehr als verdoppelt, obwohl Löhne und Gehälter vergleichsweise kaum angestiegen sind. Während zahlreiche Personen mühselig nach leistbarem Wohnraum suchen, stehen teure Wohnungen und Häuser leer. Das führt unweigerlich zur Frage: Ist Wohnen ein Luxus geworden? Bildquelle: ORF/VIENNA SET/Benny Paya

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