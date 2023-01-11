Dok 1: Gadenstätters Good News - Der etwas andere JahresrückblickJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 11.01.2023: Dok 1: Gadenstätters Good News - Der etwas andere Jahresrückblick
46 Min.Folge vom 11.01.2023
War das vergangene Jahr 2022 wirklich so schlecht, wie sein Ruf? War es vielleicht das schlimmste Jahr ihrer eigenen, journalistischen Laufbahn? Oder gab es nicht doch auch ein paar gute Nachrichten, über die es sich zu berichten lohnte? Und ja, natürlich gab es die - doch gingen diese hoffnungslos unter. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn die "Dok 1"-Reporterin macht sich ganz gezielt auf die Suche nach guten Meldungen, die es im Katastrophenjahr schwer hatten, wahrgenommen zu werden. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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