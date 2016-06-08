Dok 1: Der Wahnsinn Fußball - Settele und das Spiel des LebensJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 08.06.2016: Dok 1: Der Wahnsinn Fußball - Settele und das Spiel des Lebens
96 Min.Folge vom 08.06.2016
Fußball ist unser Leben. Doch was steckt hinter der Euphorie rund um den Ball? Hanno Settele versucht herauszufinden, warum alle narrisch werden, wenn sich die Kugel dreht, was so aufregend ist, wenn 22 erwachsene Männer einem Ball nachjagen. Und warum wir unbedingt die Deutschen besiegen wollen. Zwischen Stadion und Wiesen, zwischen Käfigkickern und Nationalspielern, Meidling und Cordoba ist Hanno Settele auf der Suche nach der Seele des Fußballs. Bildquelle: ORF/Kubefilm
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