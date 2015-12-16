Dok 1: Que sera, sera! Settele sucht unsere Zukunft...Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 16.12.2015: Dok 1: Que sera, sera! Settele sucht unsere Zukunft...
90 Min.Folge vom 16.12.2015
Nichts ist so faszinierend wie die Zukunft. Das liegt nicht nur daran, dass Heute das Gestern von Morgen ist, sondern auch in der Natur des Menschen. Wir wollen schließlich wissen, was auf uns zukommt, worauf wir uns freuen können, was wir befürchten müssen und was wir schon heute dafür tun können, dass wir die Zukunft überhaupt noch erleben. Hanno Settele begibt sich stilecht in einem DeLorean auf Spurensuche. Bildquelle: ORF/ORF
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