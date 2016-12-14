Dok 1: Erziehung - Nicht genügend? Settele im KinderstressJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.12.2016: Dok 1: Erziehung - Nicht genügend? Settele im Kinderstress
78 Min.Folge vom 14.12.2016
Erziehung - Nicht genügend? zeigt, weshalb es heute so schwierig ist, Kinder zu erziehen, obwohl es eigentlich noch nie leichter war. Bevor Tyrannen-Kinder, Tiger-Mütter und Helikopter-Väter endgültig ganz Österreich übernehmen, macht sich Hanno Settele auf und hinterfragt moderne Mythen der Erziehung. Bildquelle: ORF/West4media-Filmproduktion
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