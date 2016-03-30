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Dok 1

Dok 1: Österreich. Land der Neider?

ORF1Folge vom 30.03.2016
Dok 1: Österreich. Land der Neider?

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Dok 1

Folge vom 30.03.2016: Dok 1: Österreich. Land der Neider?

79 Min.Folge vom 30.03.2016

Hanno Settele hat der Neid gepackt. Er macht sich auf die Suche nach einem Gefühl, das jeder kennt, aber niemand zugeben will. Denn neidisch sind immer nur die anderen. Der Neid hat in Österreich bekanntlich eine besondere Note. Bösartig, perfide, heimtükisch. Das Jämmerliche am Neid ist, dass er meist in der Nähe auftritt: unter Kollegen, Freunden oder in der Familie. Hanno Settele trifft Neidforscher, Schönheitschirurgen, Rapmusiker, Neidopfer, Gerichtsgutachter und beneidete Erfolgstypen. Bildquelle: ORF/ORF

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