Dok 1: Der iMensch - Die Diktatur des DigitalenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.10.2015: Dok 1: Der iMensch - Die Diktatur des Digitalen
89 Min.Folge vom 14.10.2015
Die digitale Steinzeit ist kaum 20 Jahre her. Wissen wurde in erster Linie über Druckerzeugnisse verbreitet, Telefonanrufe haben noch Geld gekostet, wer sich krank fühlte, ging zum Arzt und ein Streit wurde unter vier Augen in der realen Welt ausgetragen. Viele wichtige Dinge des Lebens haben sich bereits in die virtuelle Welt verlagert. Der ORF-Journalist Hanno Settele geht, begleitet von Social-Media-Expertin Judith Denkmayr, auf eine Reise, auf der er Cyborgs, Zukunfts- und Evolutionsforscher trifft. Bildquelle: ORF/ORF
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