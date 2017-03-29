Dok 1: Das große Unbehagen - Settele über ein verunsichertes ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 29.03.2017: Dok 1: Das große Unbehagen - Settele über ein verunsichertes Österreich
80 Min.Folge vom 29.03.2017
Finanzkrise, Terroranschläge, Flüchtlingsströme - die globalen und europäischen Großereignisse der vergangenen Jahre haben bei vielen Österreicherinnen und Österreichern ihre Spuren hinterlassen. Ein Gefühl von Unbehagen macht sich in vielen Teilen der Bevölkerung breit und viele fragen sich: "Sind wir noch sicher?" Hanno Setteles Dokumentation führt zum Grenzzaun in Spielfeld, zur Shooters Hall in Himberg und ins pittoreske Gmunden und geht der Frage nach, ob wir tatsächlich in unsicheren Zeiten leben oder uns das nur einbilden. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1