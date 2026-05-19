Dok 1: Ich krieg' eh keine PensionJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 19.05.2026: Dok 1: Ich krieg' eh keine Pension
45 Min.Folge vom 19.05.2026
Wenn immer weniger zahlen und immer mehr beziehen: Wackelt Österreichs Pensionsfundament? Das österreichische Pensionssystem basiert auf dem Generationenvertrag: Aktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanzieren die Pensionen der Älteren, fehlende Mittel werden durch Steuern gedeckt. Da jedoch immer weniger Erwerbstätige auf immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten kommen, warnen Fachleute vor einer mangelnden Finanzierbarkeit. Viele Bürgerinnen und Bürger zweifeln an der Zukunftssicherheit der Pensionen. Ob das System bestehen kann oder grundlegende Reformen nötig sind, bleibt umstritten. Bildquelle: ORF | APA-Images / Westend61 / Rainer Berg
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