Dok 1: Highway To Hell? - Settele und die Zukunft des AutosJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 08.11.2017: Dok 1: Highway To Hell? - Settele und die Zukunft des Autos
83 Min.Folge vom 08.11.2017
Nach dem Dieselskandal und dem Pariser Klimaabkommen, das gleich alle Autos mit Verbrennungsmotoren auf den Friedhof der automobilen Geschichte verbannen will, scheint es für das Auto überspitzt nur noch eine Richtung zu geben: die zum Schrottplatz. Neue und alte Autogegner und ihre Rufe nach einer autofreien Welt haben Hochkonjunktur dieser Tage - doch geht das überhaupt? Und: Wollen wir das? Hanno Settele stellt für die Dok 1 Folge "Highway To Hell? - Settele und die Zukunft des Autos" unser Mobilitätsverhalten auf den Prüfstand. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/
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