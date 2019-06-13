Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die Bühne

ORF1Folge vom 13.06.2019
Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die Bühne

Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die BühneJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 13.06.2019: Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die Bühne

46 Min.Folge vom 13.06.2019

Wir bereisen die Welt, in der alles in Ordnung ist. Die Welt des Schlagers. Sind ihre Bewohner wirklich immer gut drauf und haben nur kleine Probleme, wie es ihre Lieder glauben lassen? Lässt sich in dieser Branche auch mit bescheidenem Können großes Geld machen? Hanno Settele will es wissen und wird zum Schlagersänger. Nach eigenem Bekunden nur mit mäßigem Gesangstalent gesegnet, begibt er sich ins Tonstudio, unter die Leute und auf die Bühne. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Alle verfügbaren Folgen