Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die BühneJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 13.06.2019: Dok 1: Schlager, Glück und heile Welt: Settele muss auf die Bühne
46 Min.Folge vom 13.06.2019
Wir bereisen die Welt, in der alles in Ordnung ist. Die Welt des Schlagers. Sind ihre Bewohner wirklich immer gut drauf und haben nur kleine Probleme, wie es ihre Lieder glauben lassen? Lässt sich in dieser Branche auch mit bescheidenem Können großes Geld machen? Hanno Settele will es wissen und wird zum Schlagersänger. Nach eigenem Bekunden nur mit mäßigem Gesangstalent gesegnet, begibt er sich ins Tonstudio, unter die Leute und auf die Bühne. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1