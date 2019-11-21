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Dok 1: Dirty Hanno 2 - Die Legende vom sauberen Holz

ORF1Folge vom 21.11.2019
Dok 1: Dirty Hanno 2 - Die Legende vom sauberen Holz

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Folge vom 21.11.2019: Dok 1: Dirty Hanno 2 - Die Legende vom sauberen Holz

46 Min.Folge vom 21.11.2019

Holz ist natürlich, Holz ist nachhaltig, Holz ist gut. Es klingt alles wie ein großes Versprechen: Wir pflanzen Millionen von Bäumen und bekommen alle Klimaprobleme in den Griff. Ohne Verbote, ohne Einschränkungen. Aber ist das realistisch? Kann der Baum tatsächlich das Klima retten? Holz gilt als umweltfreundlicher Rohstoff. Aber woher kommt unser Holz und wer verdient damit Geld? In "Dirty Hanno 2 - Die Legende vom sauberen Holz" untersucht Hanno Settele den Mythos Holz und findet heraus ob er dabei selbst auf dem Holzweg ist. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Matthias_Horngacher

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