Dok 1: Rechts und Links - Wer braucht das noch?Jetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 19.09.2019: Dok 1: Rechts und Links - Wer braucht das noch?
46 Min.Folge vom 19.09.2019
Was ist links und was rechts? Zwei Menschen, deren politische Einstellung nicht unterschiedlicher sein könnte, treffen aufeinander. Unterwegs in einem Campingbus reisen ein Burschenschafter und eine Linke zu Plätzen, an denen sie ihre Ansichten auf den Prüfstand stellen müssen. Dok 1 zeigt, wohin diese Reise Menschen mit unversöhnlichen Standpunkten führt. Am Steuer mit dabei: Hanno Settele. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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