Dok 1: Schnee von gestern - Von der Skination zum SkigebietJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 23.01.2020: Dok 1: Schnee von gestern - Von der Skination zum Skigebiet
45 Min.Folge vom 23.01.2020
Österreich ist eine Nation der Pistenkaiser. Stimmt das noch? Sind wir noch immer einer Nation der Skifahrer oder bleibt das Pistenglück nur noch den Wohlbestallten vorbehalten? Welche Zukunft haben Skiregionen unterhalb der Schneefallgrenze? Hanno Setteles Einkehrschwung zum Thema. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger
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