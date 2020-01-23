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Dok 1

Dok 1: Schnee von gestern - Von der Skination zum Skigebiet

ORF1Folge vom 23.01.2020
Dok 1: Schnee von gestern - Von der Skination zum Skigebiet

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Folge vom 23.01.2020: Dok 1: Schnee von gestern - Von der Skination zum Skigebiet

45 Min.Folge vom 23.01.2020

Österreich ist eine Nation der Pistenkaiser. Stimmt das noch? Sind wir noch immer einer Nation der Skifahrer oder bleibt das Pistenglück nur noch den Wohlbestallten vorbehalten? Welche Zukunft haben Skiregionen unterhalb der Schneefallgrenze? Hanno Setteles Einkehrschwung zum Thema. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger

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