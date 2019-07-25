Dok 1: Moskitos - Die gefährlichsten Tiere der WeltJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.07.2019: Dok 1: Moskitos - Die gefährlichsten Tiere der Welt
62 Min.Folge vom 25.07.2019
Moskitos stellen die Nummer eins auf der Liste der gefährlichsten Tier der Welt. Diese kleinen blutsaugenden Insekten töten mehr als eine Million Menschen pro Jahr. Sie können verschiedene Krankheiten, vor allem aber Malaria verbreiten. Mücken gibt es in tropischen Gebieten in Hülle und Fülle. Sie können selbst in Ländern mit niedrigeren Temperaturen wie Kanada den Winter überleben. Moskitoübertragene Krankheiten brauchten einst Jahrzehnte, um sich zu verbreiten. Das einfache Reisen rund um die Welt hat die Ausbreitungszeit stark verkürzt. Bildquelle: ORF/Discovery Channel/Discovery Communications
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