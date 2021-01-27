Dok 1: Die Feinde der Greta ThunbergJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.01.2021: Dok 1: Die Feinde der Greta Thunberg
45 Min.Folge vom 27.01.2021
Von den einen als Heldin gefeiert, von den anderen zutiefst verachtet. „Dok 1: Die Feinde der Greta Thunberg“ wirft einen Blick in die Welt der Gegner der jungen Frau mit großen Ambitionen. Woher kommen die Vorwürfe, Thunberg sei nur eine reine PR-Figur, psychisch krank und nicht fähig, sich zu integrieren? Mariella Gittler begibt sich auf die Spur des Phänomens Thunberg. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger
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