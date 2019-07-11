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Dok 1: Triumphe und Tagödien - Die Geschichte der NASA

ORF1Folge vom 11.07.2019
Dok 1: Triumphe und Tagödien - Die Geschichte der NASA

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Folge vom 11.07.2019: Dok 1: Triumphe und Tagödien - Die Geschichte der NASA

67 Min.Folge vom 11.07.2019

"Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen." John F. Kennedys selbstbewusste Worte aus dem Jahr 1961 und ihre Verwirklichung acht Jahre später machten die NASA zu einem Symbol für die kühnsten Zukunftsträume der Menschheit. Seine Nichte, die Filmemacherin Rory Kennedy erzählt die Geschichte der NASA mit ihren Triumphen und Tragödien und nimmt mit auf die Reise in die Zukunft Richtung Mars. Bildquelle: ORF/Discovery Channel/Discovery Communications/

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