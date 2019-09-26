Dok 1: Testosteron - Der Stoff aus dem die Männer sindJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 26.09.2019: Dok 1: Testosteron - Der Stoff aus dem die Männer sind
45 Min.Folge vom 26.09.2019
Dok 1 widmet sich dem wichtigsten männlichen Sexualhormon - dem Testosteron. Es steht für die Gesundheit des Mannes, sexuelle Lust und das Lebenselixier im Alter. Zugleich wird dem Hormon nachgesagt, es fördere die Aggressivität beim Kampf und Gerangel um den ersten Platz. Der testosterongesteuerte Mann sei risikobereit und egoistisch. Eigenschaften, die heute ein eher schlechtes Image haben. Dok 1 untersucht: was ist dran am Mythos vom testosterongesteuerten Mann? Bildquelle: ORF/ZFD/Björn Lindenblatt
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1