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Dok 1

Dok 1: Testosteron - Der Stoff aus dem die Männer sind

ORF1Folge vom 26.09.2019
Dok 1: Testosteron - Der Stoff aus dem die Männer sind

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Folge vom 26.09.2019: Dok 1: Testosteron - Der Stoff aus dem die Männer sind

45 Min.Folge vom 26.09.2019

Dok 1 widmet sich dem wichtigsten männlichen Sexualhormon - dem Testosteron. Es steht für die Gesundheit des Mannes, sexuelle Lust und das Lebenselixier im Alter. Zugleich wird dem Hormon nachgesagt, es fördere die Aggressivität beim Kampf und Gerangel um den ersten Platz. Der testosterongesteuerte Mann sei risikobereit und egoistisch. Eigenschaften, die heute ein eher schlechtes Image haben. Dok 1 untersucht: was ist dran am Mythos vom testosterongesteuerten Mann? Bildquelle: ORF/ZFD/Björn Lindenblatt

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