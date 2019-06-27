Dok 1: Der Ernst des Lebens - Was Volksschulkinder wirklich brauchenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 27.06.2019: Dok 1: Der Ernst des Lebens - Was Volksschulkinder wirklich brauchen
45 Min.Folge vom 27.06.2019
Worauf kommt es bei der Volksschule an? Werden Kinder optimal für das weitere Leben vorbereitet oder ist es nicht mehr zeitgemäß, was Kinder dort lernen? Dok 1 begleitet Eltern bei der Suche nach einer geeigneten Volksschule und findet heraus, worauf es ankommt. In Tirol schaut sie sich eine der kleinsten Schulen Österreichs an und in Wien eine der größten. Was ist eigentlich besser für Kinder? Kinder, Eltern und Experten erzählen Lisa Gadenstätter, was in Österreichs Volksschulen gut und schlecht läuft. Bildquelle: ORF/West4media-Filmproduktion
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