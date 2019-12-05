Dok 1: Nicht von dieser Welt - Ersatzreligion EsoterikJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 05.12.2019: Dok 1: Nicht von dieser Welt - Ersatzreligion Esoterik
46 Min.Folge vom 05.12.2019
Was ist dran am Eso-Wahn? Viele Menschen sind auf der Suche nach Sinn und Seelenheil und landen bei Magiern und Schamanen, bei Hellsehern und Energetikern. Manche Esoteriker machen ein Riesengeschäft. Was treibt die Suchenden in ihre Hände? Und was finden sie? Faris Rahoma begibt sich in heilende Hände, begegnet Engeln im Internet, entdeckt die Kunst der Tiertelepathie und trifft auf Braco, den stillen Heiler mit dem gebenden Blick. Bildquelle: ORF/Golden Girls Film
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