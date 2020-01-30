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Dok 1: Wem gehört die Welt? Der Generationen-Fight

ORF1Folge vom 30.01.2020
Dok 1: Wem gehört die Welt? Der Generationen-Fight

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Folge vom 30.01.2020: Dok 1: Wem gehört die Welt? Der Generationen-Fight

46 Min.Folge vom 30.01.2020

Die Alten errichten eine Welt, die Jungen übernehmen. So war es zu allen Zeiten. Genauso alt ist der Generationenkonflikt. Ein ewiger Staffellauf, bei dem die Alten sich mit Wehmut abklatschen lassen. Mariella Gittler und Peter Rapp laden einander in ihre Welten ein und sehen sich in diesem Film an, wo die Grenzlinien verlaufen, welche Lebensbereiche umkämpft sind und wo die Gemeinsamkeiten von Alt und Jung liegen. Bilderquelle: ORF/Neulandfilm/Matthias Horngacher

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