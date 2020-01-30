Dok 1: Wem gehört die Welt? Der Generationen-FightJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 30.01.2020: Dok 1: Wem gehört die Welt? Der Generationen-Fight
46 Min.Folge vom 30.01.2020
Die Alten errichten eine Welt, die Jungen übernehmen. So war es zu allen Zeiten. Genauso alt ist der Generationenkonflikt. Ein ewiger Staffellauf, bei dem die Alten sich mit Wehmut abklatschen lassen. Mariella Gittler und Peter Rapp laden einander in ihre Welten ein und sehen sich in diesem Film an, wo die Grenzlinien verlaufen, welche Lebensbereiche umkämpft sind und wo die Gemeinsamkeiten von Alt und Jung liegen. Bilderquelle: ORF/Neulandfilm/Matthias Horngacher
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