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Dok 1

Dok 1: Der Tod - Coach des Lebens

ORF1Folge vom 28.10.2020
Dok 1: Der Tod - Coach des Lebens

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Folge vom 28.10.2020: Dok 1: Der Tod - Coach des Lebens

45 Min.Folge vom 28.10.2020

Stellen Sie sich vor, Sie hätten nur noch wenige Wochen zu leben. Was würden Sie tun? Welche Menschen würden Sie ein letztes Mal treffen wollen? Welche unerledigten Dinge endlich in Angriff nehmen? Mit Fragen wie diesen tritt Matthias Strolz seine ungewöhnliche Reise durch Österreich an. Sein stetiger Begleiter: Strolz' ganz persönlicher Leichenwagen. Unter dem Leitsatz "Memento Mori - Gedenke des Todes" hat es sich Strolz zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihrer wohl größten Angst zu konfrontieren: dem eigenen Tod. Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger

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