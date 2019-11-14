Dok 1: Hilfe, Polizei! Faris Rahoma will Cop werdenJetzt kostenlos streamen
Dok 1
Folge vom 14.11.2019: Dok 1: Hilfe, Polizei! Faris Rahoma will Cop werden
46 Min.Folge vom 14.11.2019
Nachwuchssorgen bei der Polizei. Hunderte Anwärter bei der Rekrutierung. Traumjob Polizist? Wer strebt die Karriere in Uniform an? Faris Rahoma mischt sich unter Polizeischüler, macht bei der Ausbildung mit und will selbst Polizist werden. Dabei findet er heraus, wie die Cops der Zukunft denken, wovon sie träumen und was sie fühlen, wenn über "Prügelpolizei" berichtet wird. Und fragt: Wie werden sie auf ihre Rolle als Hüter des Gesetzes vorbereitet? Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Valentin Zelger
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1