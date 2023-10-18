Dok 1
Folge vom 18.10.2023: Dok 1: Baba Bargeld?
45 Min.Folge vom 18.10.2023
Hanno Settele trifft in dieser DOK1 Folge Freunde und Gegner des Bargeldes und des bargeldlosen Zahlens und fragt sie, ob das älteste Tauschmittel der Welt, mit dem wir bis jetzt alles kaufen konnten, gegen ein System der totalen Nachverfolgbarkeit und Überwachung ausgetauscht werden soll? Ist die Sorge über eine Bargeldabschaffung begründet? Oder heißt es in Österreich bald wirklich: "Baba Bargeld"? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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