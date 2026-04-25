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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Kulinarik Käse - Mehr als Tradition

ORF2Staffel 1Folge 158vom 25.04.2026
Erlebnis Österreich: Kulinarik Käse - Mehr als Tradition

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Folge 158: Erlebnis Österreich: Kulinarik Käse - Mehr als Tradition

26 Min.Folge vom 25.04.2026

Käse spielt in Vorarlberg weit über Käsknöpfle hinaus eine zentrale Rolle. Die moderne Küche setzt auf kreative Kreationen wie Montafoner Sushi oder Sura-Käs-Eis. Ob von Spitzen- oder Hobbyköchen – Käse prägt viele Gerichte im Land. Die Doku lädt zu einer genussvollen Entdeckungsreise ein und zeigt die Vielfalt regionaler Käsesorten, die Tradition und Innovation verbindet. Gestaltung: Karin Stecher Kamera: Günter Assmann Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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