Erlebnis Österreich: Kulinarik Käse - Mehr als TraditionJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 158: Erlebnis Österreich: Kulinarik Käse - Mehr als Tradition
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Käse spielt in Vorarlberg weit über Käsknöpfle hinaus eine zentrale Rolle. Die moderne Küche setzt auf kreative Kreationen wie Montafoner Sushi oder Sura-Käs-Eis. Ob von Spitzen- oder Hobbyköchen – Käse prägt viele Gerichte im Land. Die Doku lädt zu einer genussvollen Entdeckungsreise ein und zeigt die Vielfalt regionaler Käsesorten, die Tradition und Innovation verbindet. Gestaltung: Karin Stecher Kamera: Günter Assmann Redaktion: Angelika Simma-Wallinger Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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