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Erlebnis Österreich
Folge 161: Erlebnis Österreich: Zwischen Himmel & Erde – Almen im Salzburger Land
25 Min.Folge vom 09.05.2026
Zwischen Gipfeln und Weitblick beginnt der Almsommer: Im Hochköniggebiet und im Großarltal begleitet die Doku Sennerinnen, Familien und Produzenten auf vier Almen entlang des Salzburger Almenwegs. Sie zeigt, wie der Salzburger Almenweg Natur, Tradition und Arbeit verbindet und warum die Almwirtschaft zwischen Idylle und Wandel um ihre Zukunft ringt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg/
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