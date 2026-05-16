Erlebnis Österreich: Osttirol - Entlang der IselJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 163: Erlebnis Österreich: Osttirol - Entlang der Isel
26 Min.Folge vom 16.05.2026
Wild und frei. Die Isel ist der letzte große, noch frei fließende Gletscherfluss der Alpen. Von ihrem Ursprung im Nationalpark Hohe Tauern bis zur Drau bei Lienz legt sie knapp 60 Kilometer zurück. Der Iseltrail lädt ein, den Fluss und seine unberührte Umgebung hautnah zu erleben. Bildquelle: Landesstudio Tirol/ORF
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