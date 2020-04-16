Galileo
Folge vom 16.04.2020: E-Bike-Future
46 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Wer zurzeit die öffentlichen Verkehrsmittel meidet, greift oft zur Alternative: Fahrrädern oder den effizienten E-Bikes. Doch welche neuen Features gibt es? Eine Automatikschaltung, ein nicht umfallendes Fahrrad oder ein selbstaufladender Akku. Was davon ist wirklich in Produktion und was bleibt eine Zukunftsvision? "Galileo" testet und prüft, wie alltagstauglich die neuen Gadgets sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen