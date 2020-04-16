Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

E-Bike-Future

Folge vom 16.04.2020
E-Bike-Future

Galileo

Folge vom 16.04.2020: E-Bike-Future

46 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12

Wer zurzeit die öffentlichen Verkehrsmittel meidet, greift oft zur Alternative: Fahrrädern oder den effizienten E-Bikes. Doch welche neuen Features gibt es? Eine Automatikschaltung, ein nicht umfallendes Fahrrad oder ein selbstaufladender Akku. Was davon ist wirklich in Produktion und was bleibt eine Zukunftsvision? "Galileo" testet und prüft, wie alltagstauglich die neuen Gadgets sind.

