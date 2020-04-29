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Galileo

Produktionshelden Konservendosen

ProSiebenFolge vom 29.04.2020
Produktionshelden Konservendosen

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Galileo

Folge vom 29.04.2020: Produktionshelden Konservendosen

46 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12

Lange Warteschlangen vor Supermärkten, Kunden beim Großeinkauf - in der Corona-Krise heißt es für viele: Denk daran, schaff Vorrat an. Besonders gefragt sind Produkte die eine lange Haltbarkeit versprechen wie Gerichte aus Konservendosen. Doch wie funktioniert die Lebensmitteldosen-Produktion und wie werden die Hersteller der derzeitigen enormen Nachfrage Herr? "Galileo" hat nachgeforscht.

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