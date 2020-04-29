Produktionshelden KonservendosenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.04.2020: Produktionshelden Konservendosen
46 Min.Folge vom 29.04.2020Ab 12
Lange Warteschlangen vor Supermärkten, Kunden beim Großeinkauf - in der Corona-Krise heißt es für viele: Denk daran, schaff Vorrat an. Besonders gefragt sind Produkte die eine lange Haltbarkeit versprechen wie Gerichte aus Konservendosen. Doch wie funktioniert die Lebensmitteldosen-Produktion und wie werden die Hersteller der derzeitigen enormen Nachfrage Herr? "Galileo" hat nachgeforscht.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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