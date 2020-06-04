Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Kuriose Schönheitsideale

Folge vom 04.06.2020
Kuriose Schönheitsideale

Galileo

Folge vom 04.06.2020: Kuriose Schönheitsideale

52 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 12

Blond, schlank, lange Beine. Für viele in Deutschland gilt das als attraktiv. Weniger ästhetisch finden die Deutschen hingegen Monobrauen, schiefe Zähne und "Blumenkohl"-Ohren. In Russland, Japan und Tadschikistan sieht man das anders. Aber warum werden diese vermeintlichen "Abturner" dort als attraktiv empfunden? Wir sind den drei Schönheitsidealen nachgegangen.

