Folge vom 04.06.2020: Kuriose Schönheitsideale
Folge vom 04.06.2020
Blond, schlank, lange Beine. Für viele in Deutschland gilt das als attraktiv. Weniger ästhetisch finden die Deutschen hingegen Monobrauen, schiefe Zähne und "Blumenkohl"-Ohren. In Russland, Japan und Tadschikistan sieht man das anders. Aber warum werden diese vermeintlichen "Abturner" dort als attraktiv empfunden? Wir sind den drei Schönheitsidealen nachgegangen.
