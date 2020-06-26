Galileo
Folge vom 26.06.2020: Konsumgigant Europalette
46 Min.Folge vom 26.06.2020Ab 12
Unauffällig und unscheinbar, aber doch so wichtig wie kaum ein anderes Produkt. Auf acht langen Holzlatten, welche auf neun Klötzen stehen, wird fast alles transportiert: die Europalette. "Galileo" schaut, was das wahre Multifunktionstalent alles kann.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
