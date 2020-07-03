Galileo
Folge vom 03.07.2020: X-Days Ordnungsamt
46 Min.Folge vom 03.07.2020Ab 12
Leinenlose Hunde, weggeworfene Zigarettenkippen, lärmende Gruppen: das zu verhindern, ist Aufgabe des Ordnungsamtes. Tägliche Anfeindungen gehören mit zum Job. Doch seit den Corona-Kontakt-beschränkungen bekommen die Kontrolleure den Ärger der Menschen noch deutlicher zu spüren. "Galileo" begleitet Beamte bei ihrem Einsatz.
