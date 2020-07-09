Exportschlager: König der KennzeichenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.07.2020: Exportschlager: König der Kennzeichen
Folge vom 09.07.2020
Was haben Millionen von Autos in 110 Ländern der Welt gemeinsam? Die Kennzeichen kommen alle von einem einzigen Hersteller: Piet Tonjes. Er beschäftigt weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter. Wie hat er das geschafft, was war seine Grundidee und warum sind seine Autokennzeichen weltweit auch heute noch so gefragt? "Galileo" hat den König der Kennzeichen gefragt.
