Galileo
Folge vom 10.07.2020: Kaffee-Giganten
49 Min.Folge vom 10.07.2020Ab 12
Mehr als 162 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Durchschnitt pro Jahr. Mittlerweile stecken in einer Tasse Kaffee nicht nur Bohnen, sondern auch faszinierende Innovationen, Lebensgefühl und Emotionen - genau damit machen die großen Player im Kaffeegeschäft jedes Jahr Millionen. Was unterscheidet Melitta, Jacobs, Nestlé und Co. und kochen die nicht alle nur mit Wasser? "Galileo" hat nachgeforscht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen