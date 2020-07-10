Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Kaffee-Giganten

ProSiebenFolge vom 10.07.2020
Kaffee-Giganten

Kaffee-GigantenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.07.2020: Kaffee-Giganten

49 Min.Folge vom 10.07.2020Ab 12

Mehr als 162 Liter Kaffee trinken die Deutschen im Durchschnitt pro Jahr. Mittlerweile stecken in einer Tasse Kaffee nicht nur Bohnen, sondern auch faszinierende Innovationen, Lebensgefühl und Emotionen - genau damit machen die großen Player im Kaffeegeschäft jedes Jahr Millionen. Was unterscheidet Melitta, Jacobs, Nestlé und Co. und kochen die nicht alle nur mit Wasser? "Galileo" hat nachgeforscht.

Alle verfügbaren Folgen