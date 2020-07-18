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Galileo

Vom Desaster zum Master: Lava-Cake

ProSiebenFolge vom 18.07.2020
Vom Desaster zum Master: Lava-Cake

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Galileo

Folge vom 18.07.2020: Vom Desaster zum Master: Lava-Cake

51 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12

Lava-Cake - das ist der Kuchen mit dem lecker geschmolzenen Kern. Schon mal drüber nachgedacht, den selber zu machen? "Galileo" hat zwei Back-Nieten in die Küche gelockt und ihnen einen Sternekoch als Hilfe dazugestellt. Schafft es das Team vom Desaster zum Master? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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