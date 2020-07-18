Vom Desaster zum Master: Lava-CakeJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.07.2020: Vom Desaster zum Master: Lava-Cake
51 Min.Folge vom 18.07.2020Ab 12
Lava-Cake - das ist der Kuchen mit dem lecker geschmolzenen Kern. Schon mal drüber nachgedacht, den selber zu machen? "Galileo" hat zwei Back-Nieten in die Küche gelockt und ihnen einen Sternekoch als Hilfe dazugestellt. Schafft es das Team vom Desaster zum Master? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen