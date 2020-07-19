Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ist Nussnougatcreme gleich Nussnougatcreme? Von wegen! Nachdem der Marktführer seine Rezeptur minimal änderte, gab es einen Aufschrei an den deutschen Frühstückstischen. Aber was steckt hinter den Neuerungen, wie macht's die Konkurrenz, und was ist da eigentlich drin, in den Nussnougatcremes? "Galileo"-Reporter Cornel Bunz und Lebensmitteltechniker Stefan Lück finden es heraus. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

