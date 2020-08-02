Galileo
Folge vom 02.08.2020: Hitzegadgets
51 Min.Folge vom 02.08.2020Ab 12
Wenn die Sonne vom Himmel brennt und sich die Kollegen im Büro um die Eiswürfel streiten, ist Erfrischung nötig. Was da hilft? Hitzegadgets versprechen einen kühlen Kopf - egal, wie hoch das Thermometer steigt! "Galileo" hat den Landwirtschaftsarbeiter Keno Veith ein paar dieser angesagten Gadgets testen lassen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
