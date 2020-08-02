Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSieben Folge vom 02.08.2020
51 Min. Ab 12

Wenn die Sonne vom Himmel brennt und sich die Kollegen im Büro um die Eiswürfel streiten, ist Erfrischung nötig. Was da hilft? Hitzegadgets versprechen einen kühlen Kopf - egal, wie hoch das Thermometer steigt! "Galileo" hat den Landwirtschaftsarbeiter Keno Veith ein paar dieser angesagten Gadgets testen lassen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

