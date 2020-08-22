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Galileo

Kleidung aus Holz

ProSiebenFolge vom 22.08.2020
Kleidung aus Holz

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Galileo

Folge vom 22.08.2020: Kleidung aus Holz

51 Min.Folge vom 22.08.2020Ab 12

Holz ist ein vielseitiges Material: guter Brennstoff, schönes Baumaterial, umweltfreundlicher CO2-Speicher und man kann daraus sogar Kleidung machen! Aber wie funktioniert das? Und was ist an Kleidung aus Holz besser als bei normalem Stoff? "Galileo" hat es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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