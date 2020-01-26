Galileo
Folge vom 26.01.2020: Pizza weltweit 3.0
49 Min.Folge vom 26.01.2020Ab 12
Pizza ist nicht nur in Italien der absolute Renner! Doch wie mögen die verschiedenen Länder ihre Pizza am liebsten? "Galileo" ist in Israel unterwegs und probiert dort Manakish - die Pizza der levantinischen Küche. Eine bislang vergessene Pizzavariante gibt es heute wieder in Rom zu probieren: die Pinsa. Diese "antike" Pizza wird auch in Deutschland immer beliebter. Was unterscheidet sie von der heutigen Pizza? "Galileo" macht den Geschmackstest.
