Galileo

Adventures: Überleben in der Kälte

ProSiebenFolge vom 28.01.2020
Adventures: Überleben in der Kälte

Adventures: Überleben in der KälteJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 28.01.2020: Adventures: Überleben in der Kälte

52 Min.Folge vom 28.01.2020Ab 12

Noch immer sterben jährlich viele Menschen durch Kälte. Die Gefahr besteht nicht nur bei Outdoor-Touren in den Bergen, sondern auch vor der eigenen Haustür. Was macht die Kälte mit dem menschlichen Körper? Wie kann man im Notfall überleben? Ein Survivaltraining in Patagonien soll hier Abhilfe schaffen. "Galileo" begleitet eine Reisegruppe, die lernt, wie man im Notfall eine Nacht bei Minusgraden übersteht.

