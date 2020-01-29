Galileo
Folge vom 29.01.2020: Bluffer-Menü Altes Brot
49 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 12
Jedes Jahr werfen die Deutschen tonnenweise altes Brot in den Müll. Dabei wäre diese Lebensmittelverschwendung vermeidbar, denn aus altem Brot kann man verschiedenste Gerichte zaubern. "Galileo" zeigt ein 4-Gänge-Brotmenü mit Rezepten aus vier verschiedenen Nationen: Gazpacho, Gnocchi und Kaiserschmarrn aus Brot. Wie schmecken die "Recycling-Gerichte"? "Galileo" hat ahnungslose Gäste zur Kostprobe gebeten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen