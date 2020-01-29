Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 29.01.2020
Folge vom 29.01.2020: Bluffer-Menü Altes Brot

49 Min. Ab 12

Jedes Jahr werfen die Deutschen tonnenweise altes Brot in den Müll. Dabei wäre diese Lebensmittelverschwendung vermeidbar, denn aus altem Brot kann man verschiedenste Gerichte zaubern. "Galileo" zeigt ein 4-Gänge-Brotmenü mit Rezepten aus vier verschiedenen Nationen: Gazpacho, Gnocchi und Kaiserschmarrn aus Brot. Wie schmecken die "Recycling-Gerichte"? "Galileo" hat ahnungslose Gäste zur Kostprobe gebeten.

