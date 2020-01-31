Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 31.01.2020
Wunderpalme Macauba

Es versteckt sich in vielen Lebensmitteln, dabei gilt es als absoluter Klimakiller: Palmöl. Für den Anbau der Ölpalme werden große Teile des Regenwaldes gerodet und Unmengen an Wasser verbraucht. Nun soll eine klimafreundliche Ersatzpflanze entdeckt worden sein. Die Macauba-Palme soll deutlich weniger Wasser und Fläche benötigen. Wird sie bald die klassische Ölpalme ersetzen? "Galileo" ist der Sache auf den Grund gegangen.

