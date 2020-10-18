Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen könnenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 18.10.2020: Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen können
54 Min. Folge vom 18.10.2020
Ziegen als die neue Feuerwehr? Es herrscht das Zeitalter der menschverschuldeten Katastrophen. Waldbrände von kritischem Ausmaß zerstören Lebensräume, der steigende Meeresspiegel führt jedes Jahr zu immensen Flutkatastrophen und die Gier nach Rohstoffen endet immer wieder im Desaster. Doch im Angesicht der Katastrophe ist der Mensch fähig, über sich hinauszuwachsen und unglaubliche Dinge zu schaffen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
