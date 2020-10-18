Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen können

ProSiebenFolge vom 18.10.2020
Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen können

Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen könnenJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.10.2020: Galileo Spezial: Good Desaster? Was wir aus Katastrophen lernen können

54 Min.Folge vom 18.10.2020Ab 12

Ziegen als die neue Feuerwehr? Es herrscht das Zeitalter der menschverschuldeten Katastrophen. Waldbrände von kritischem Ausmaß zerstören Lebensräume, der steigende Meeresspiegel führt jedes Jahr zu immensen Flutkatastrophen und die Gier nach Rohstoffen endet immer wieder im Desaster. Doch im Angesicht der Katastrophe ist der Mensch fähig, über sich hinauszuwachsen und unglaubliche Dinge zu schaffen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen