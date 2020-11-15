Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos

ProSieben
Folge vom 15.11.2020
Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos

Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos

Galileo

Folge vom 15.11.2020: Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos

51 Min.
Ab 12

Wie verändert sich das soziale Leben in einer Kleinstadt ohne Fleisch? Wie verändert sich das persönliche Wohlbefinden, wenn man auf Fleisch verzichtet? Was verändert sich im Geldbeutel, wenn man sich länger fleischlos ernährt? Für das "Galileo Spezial" stellen sich Bewohner einer Kleinstadt in Thüringen, dem Bundesland mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum, einem einzigartigen Experiment: Für einen ganzen Monat wollen 200 Menschen fleischlos leben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

