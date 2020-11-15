Galileo Spezial: Willkommen in FleischlosJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.11.2020: Galileo Spezial: Willkommen in Fleischlos
51 Min.
Wie verändert sich das soziale Leben in einer Kleinstadt ohne Fleisch? Wie verändert sich das persönliche Wohlbefinden, wenn man auf Fleisch verzichtet? Was verändert sich im Geldbeutel, wenn man sich länger fleischlos ernährt? Für das "Galileo Spezial" stellen sich Bewohner einer Kleinstadt in Thüringen, dem Bundesland mit dem höchsten Pro-Kopf-Fleischkonsum, einem einzigartigen Experiment: Für einen ganzen Monat wollen 200 Menschen fleischlos leben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
